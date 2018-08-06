В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°

08:30, 6 августа 2018
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Вечером в столице до 23°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 6 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер западный и северо-западный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:27, а зайдет в 20:39.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

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