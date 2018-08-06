В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (карта)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.
На востоке местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +27°. В центре грозы, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы — пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+29°... +19°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+27°... +16°
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Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+26°... +15°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+33°... +19°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+34°... +20°
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Полтава+30°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+30°... +17°
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Тернополь+27°... +14°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+30°... +17°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +17°