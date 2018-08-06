В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (карта)

По всей стране будет жарко.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

На востоке местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +27°. В центре грозы, температура до +30°.

Прогноз на 6 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы — пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину.

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