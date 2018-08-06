Мощное землетрясение на популярном курорте в Индонезии унесло жизни уже более 80 человек

02:53, 6 августа 2018
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Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья индонезийского острова Ломбок на глубине 10 км.

Последствия землетрясения на острове Ломбок / REUTERS
Последствия землетрясения на острове Ломбок / REUTERS

Согласно уточненным данным, по меньшей мере 82 человек погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Десятки человек пострадали.

Из района вулкана в Индонезии спасли более 500 туристов

Об єтом сообщает «Би-би-си». Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS

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