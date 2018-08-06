Мощное землетрясение на популярном курорте в Индонезии унесло жизни более 80 человек

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья индонезийского острова Ломбок на глубине 10 км.

Последствия землетрясения на острове Ломбок / REUTERS

Согласно уточненным данным, по меньшей мере 82 человек погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Десятки человек пострадали.

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Об єтом сообщает «Би-би-си». Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

REUTERS