Мощное землетрясение на популярном курорте в Индонезии унесло жизни более 80 человек
Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья индонезийского острова Ломбок на глубине 10 км.
Согласно уточненным данным, по меньшей мере 82 человек погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Десятки человек пострадали.
Из района вулкана в Индонезии спасли более 500 туристов
Об єтом сообщает «Би-би-си». Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.
Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам.
Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+29°... +19°
-
Донецк+32°... +17°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запорожье+30°... +20°
-
Ивано-Франковск+26°... +15°
-
Киев+28°... +16°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+33°... +19°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+25°... +12°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+34°... +20°
-
Полтава+30°... +19°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+32°... +19°
-
Сумы+30°... +17°
-
Тернополь+27°... +14°
-
Харьков+31°... +19°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницкий+28°... +17°
-
Черкассы+30°... +17°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 33 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +33 °
Влажность: 79 %
Давление: 764 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков: 3 %
Восход: 06:14
Закат 20:16
Фаза луны:
Лента новостей