Город под Львовом накрыло градом размером с вишню: в Сети показали впечатляющие фото

Также возле Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водителей призывают быть внимательными и осторожными.

Огромный град заметили в городе Каменка-Бугская / фото Igor Zinkevych, Facebook

Сегодня в 17:00, в городе Каменка-Бугская Львовской области выпал град размером с вишню.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, обнародовав соответствующие фотографии.

«Трасса Киев Чоп, от города Бугск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны!», – добавил депутат.

фото Igor Zinkevych, Facebook