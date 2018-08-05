Город под Львовом накрыло градом размером с вишню: в Сети показали впечатляющие фото
Также возле Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водителей призывают быть внимательными и осторожными.
Сегодня в 17:00, в городе Каменка-Бугская Львовской области выпал град размером с вишню.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, обнародовав соответствующие фотографии.
«Трасса Киев Чоп, от города Бугск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны!», – добавил депутат.
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