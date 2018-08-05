На индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение, есть погибшие (фоторепортаж)

20:16, 5 августа 2018
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Погибли по меньшей мере три человека, геологическая служба США предупредила о возможности цунами.

В воскресенье, 5 августа, на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. Представитель местной власти сообщил, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает местный телеканал MetroTV, передает DW. Подробности ситуации на острове до сих пор неизвестны, поскольку из-за толчков отключилось электричество.

Эпицентр землетрясения был расположен в 18 километрах на северо-восток от района северный Ломбок на глубине примерно 15 километров, передает агентство dpa. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 14 подземных толчков.

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Больше всего сотрясение было ощутимо в столице острова Матарам. Толчки также были ощутимы на соседнем острове Бали и в восточной части провинции Восточная Ява. Землетрясение заставило многих людей покинуть свои дома.

Геологическая служба США предупредила о возможности цунами. Местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило жителей острова держаться подальше от прибрежных районов и берегов рек.

Новый землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок. 29 июля там было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Вследствие этого тогда погибли 16 человек, еще около 160 человек получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.

Ранее у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение.

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