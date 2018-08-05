В Киеве объявили штормовое предупреждение

16:47, 5 августа 2018
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Синоптики предупредили о шквалах в столице.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Киеве объявили штормовое предупреждение.

Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

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"В ближайший час с удержанием до конца суток 5 августа в столице ожидаются шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в понедельник, 6 августа, будет жаркой. Однако в западных и северных регионах температура воздуха несколько снизится во время кратковременных дождей, которые прогнозируют метеорологи.

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