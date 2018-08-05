В Украине продолжается жаркое лето, синоптики обещают местами дожди (карта)
В Киеве 6 августа пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Погода в Украине в понедельник, 6 августа, будет жаркой. Однако в западных и северных регионах температура воздуха несколько снизится во время кратковременных дождей, которые прогнозируют метеорологи.
Об этом на своей странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
"В западных и северных областях пройдут в понедельник кратковременные дожди и грозы. Осадки ослабят жару до +24...+29 градусов", – отмечает эксперт.
Метеоролог рассказала, какая погода ожидает украинцев до середины августа
По словам синоптика, на остальной территории будет сухо и жарко, +27...+33 градуса.
В Киеве 6 августа пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха в столице поднимется до +26...+27 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 6 августа, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +26...+28
Укргидрометцентр, со своей стороны, считает, что 6 августа дожди пройдут в западных, северных и центральных областях. В других регионах ожидается переменная облачность.
Погода в Украине
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Винница+29°... +18°
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Днепр+31°... +19°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+28°... +18°
-
Запорожье+31°... +20°
-
Ивано-Франковск+31°... +17°
-
Киев+30°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+31°... +19°
-
Луцк+29°... +17°
-
Львов+28°... +17°
-
Николаев+32°... +20°
-
Одесса+34°... +20°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+30°... +17°
-
Симферополь+31°... +18°
-
Сумы+31°... +18°
-
Тернополь+30°... +18°
-
Харьков+32°... +20°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+29°... +18°
-
Черновцы+30°... +19°