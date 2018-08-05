В Украине продолжается жаркое лето, синоптики обещают местами дожди (карта)

15:18, 5 августа 2018
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В Киеве 6 августа пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в понедельник, 6 августа, будет жаркой. Однако в западных и северных регионах температура воздуха несколько снизится во время кратковременных дождей, которые прогнозируют метеорологи.

Об этом на своей странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"В западных и северных областях пройдут в понедельник кратковременные дожди и грозы. Осадки ослабят жару до +24...+29 градусов", – отмечает эксперт.

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По словам синоптика, на остальной территории будет сухо и жарко, +27...+33 градуса.

В Киеве 6 августа пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха в столице поднимется до +26...+27 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 6 августа, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +26...+28

Укргидрометцентр, со своей стороны, считает, что 6 августа дожди пройдут в западных, северных и центральных областях. В других регионах ожидается переменная облачность.

Погода в Украине на понедельник, 6 августа, от Укргидрометцентра
Погода в Украине на понедельник, 6 августа, от Укргидрометцентра

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