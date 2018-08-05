Температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд

14:33, 5 августа 2018
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Температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию.

Из-за жары в Португалии возникли лесные пожары / фото УНИАН
Из-за жары в Португалии возникли лесные пожары / фото УНИАН

Температура в Лиссабоне избила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании.

Об этом сообщает Associated Press. Метеорологическая служба Португалии сообщила, что температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию в субботу, превысив предыдущий рекорд города в 43 градуса, установленный в 1981 году.

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Жарче всего в этот день было в районе Алвега в центральной Португалии, там температура составила 46,8 градуса по Цельсию. Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году - 47,4 градуса.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары во Франции отключают реакторы АЭС.

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