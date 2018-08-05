Температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд
Температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию.
Температура в Лиссабоне избила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании.
Об этом сообщает Associated Press. Метеорологическая служба Португалии сообщила, что температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию в субботу, превысив предыдущий рекорд города в 43 градуса, установленный в 1981 году.
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Жарче всего в этот день было в районе Алвега в центральной Португалии, там температура составила 46,8 градуса по Цельсию. Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году - 47,4 градуса.
Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары во Франции отключают реакторы АЭС.
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