Температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд

Температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию.

Из-за жары в Португалии возникли лесные пожары / фото УНИАН

Температура в Лиссабоне избила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании.

Об этом сообщает Associated Press. Метеорологическая служба Португалии сообщила, что температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию в субботу, превысив предыдущий рекорд города в 43 градуса, установленный в 1981 году.

Читайте также Аномальная жара в Европе: в Финляндии сеть супермаркетов предложила людям переночевать в прохладе

Жарче всего в этот день было в районе Алвега в центральной Португалии, там температура составила 46,8 градуса по Цельсию. Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году - 47,4 градуса.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары во Франции отключают реакторы АЭС.