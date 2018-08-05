Украинцев предупредили о грозах и дождях в воскресенье
В столице сегодня ожидается кратковременный дождь, местами гроза.
В течение 5 августа в западных, северных и большинстве центральных областей Украины ожидаются грозы.
Об этом сообщает пресс-служда ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Аномальная жара в Европе: в Финляндии сеть супермаркетов предложила людям переночевать в прохладе
В свою очередь В КГГА предупреждают о кратковременном дожде и грозах на территории столицы 5 августа.
«5 августа в столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза», - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве будет переменная облачность, ветер западный, 5-10 м/с, температура днем 28-30° тепла.
Ранее метеоролог Татьяна Адаменко рассказала, какой погоды ждать украинцам до середины августа.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +18°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+31°... +18°
-
Житомир+28°... +18°
-
Запорожье+31°... +20°
-
Ивано-Франковск+30°... +17°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+31°... +18°
-
Луганск+32°... +20°
-
Луцк+30°... +17°
-
Львов+28°... +17°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+34°... +20°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+29°... +17°
-
Симферополь+32°... +18°
-
Сумы+31°... +18°
-
Тернополь+28°... +17°
-
Харьков+31°... +20°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницкий+30°... +18°
-
Черкассы+30°... +19°
-
Чернигов+29°... +18°
-
Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 77 %
Давление: 758 мм
Ветер: 1.2 м/с
Вероятность осадков: 8 %
Восход: 06:13
Закат 20:17
Видимость: 14 км
Фаза луны:
Лента новостей