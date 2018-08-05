Украинцев предупредили о грозах и дождях в воскресенье

11:18, 5 августа 2018
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В столице сегодня ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

В Украине - грозовое предупреждение / фото УНИАН
В Украине - грозовое предупреждение / фото УНИАН

В течение 5 августа в западных, северных и большинстве центральных областей Украины ожидаются грозы.

Об этом сообщает пресс-служда ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр.

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В свою очередь В КГГА предупреждают о кратковременном дожде и грозах на территории столицы 5 августа.

«5 августа в столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве будет переменная облачность, ветер западный, 5-10 м/с, температура днем 28-30° тепла.

Ранее метеоролог Татьяна Адаменко рассказала, какой погоды ждать украинцам до середины августа.

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