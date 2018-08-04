Во Франции из-за экстремальной жары остановили четыре энергоблока АЭС

Отмечается также, что вследствие жары в стране вырос спрос на электроэнергию из-за работы кондиционеров.

REUTERS

Во Франции из-за аномально жаркой погоды главный оператор АЭС в стране Electricite de France остановил работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

Об этом передает Le Parisien. Отключение энергоблока в Фессенхайме ночью 4 августа стало уже четвертым в стране. Ранее из-за жары остановили один энергоблок АЭС в Сент-Альбане на юго-востоке страны и два энергоблока АЭС в Бюже на востоке.

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Одной из причин остановки энергоблока в Фессенхайме стало превышение нормативов температуры воды, которую АЭС сбрасывает в Большой канал Эльзаса. Если температура воды, которую сбрасывают, выше 28°С, это может привести к гибели флоры и фауны.

Отмечается также, что вследствие жары в стране вырос спрос на электроэнергию из-за работы кондиционеров.