Во Франции из-за экстремальной жары остановили четыре энергоблока АЭС
Отмечается также, что вследствие жары в стране вырос спрос на электроэнергию из-за работы кондиционеров.
Во Франции из-за аномально жаркой погоды главный оператор АЭС в стране Electricite de France остановил работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.
Об этом передает Le Parisien. Отключение энергоблока в Фессенхайме ночью 4 августа стало уже четвертым в стране. Ранее из-за жары остановили один энергоблок АЭС в Сент-Альбане на юго-востоке страны и два энергоблока АЭС в Бюже на востоке.
Ривненская АЭС подключила к сети третий энергоблок после продления срока эксплуатации
Одной из причин остановки энергоблока в Фессенхайме стало превышение нормативов температуры воды, которую АЭС сбрасывает в Большой канал Эльзаса. Если температура воды, которую сбрасывают, выше 28°С, это может привести к гибели флоры и фауны.
Отмечается также, что вследствие жары в стране вырос спрос на электроэнергию из-за работы кондиционеров.
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