Завтра синоптики обещают грозовые дожди и большую жару (карта)

Средняя температура воздуха составит +27...+33 градуса.

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Погода в Украине в воскресенье, 5 августа, будет жаркой. Однако, жителям Западных и Северных областей следует ожидать кратковременные грозовые дожди. На остальной территории будет сухо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"5 августа на Западе и Севере пройдут кратковременные грозовые дожди, парит будет сильно. На остальной территории будет сухо", – пишет Наталья Диденко.

Средняя температура воздуха составит +27...+33 градуса. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Ранее киевлян предупредили о грозе до конца суток и в воскресенье.

«В ближайшие два часа с удержанием до конца суток 4 августа и в течение 5 августа в столице ожидаются грозы», - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды на воскресенье, 5 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+30

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +28...+30

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +28...+30

Харьков – +29...+31

Киев – +28...+30