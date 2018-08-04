Завтра синоптики обещают грозовые дожди и большую жару (карта)
Средняя температура воздуха составит +27...+33 градуса.
Погода в Украине в воскресенье, 5 августа, будет жаркой. Однако, жителям Западных и Северных областей следует ожидать кратковременные грозовые дожди. На остальной территории будет сухо.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"5 августа на Западе и Севере пройдут кратковременные грозовые дожди, парит будет сильно. На остальной территории будет сухо", – пишет Наталья Диденко.
Средняя температура воздуха составит +27...+33 градуса. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Ранее киевлян предупредили о грозе до конца суток и в воскресенье.
«В ближайшие два часа с удержанием до конца суток 4 августа и в течение 5 августа в столице ожидаются грозы», - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Метеоролог рассказала, какая погода ожидает украинцев до середины августа
Прогноз погоды на воскресенье, 5 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+30
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +28...+30
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +28...+30
Днепр – +28...+30
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +28...+30
Харьков – +29...+31
Киев – +28...+30
Погода в Украине
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Винница+29°... +18°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+30°... +16°
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Житомир+29°... +19°
-
Запорожье+32°... +19°
-
Ивано-Франковск+30°... +15°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +18°
-
Луцк+29°... +18°
-
Львов+28°... +16°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+29°... +18°
-
Симферополь+30°... +17°
-
Сумы+30°... +18°
-
Тернополь+29°... +17°
-
Харьков+31°... +19°
-
Херсон+33°... +18°
-
Хмельницкий+28°... +17°
-
Черкассы+30°... +19°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+29°... +16°