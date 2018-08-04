Киевлян предупредили о грозах до конца суток и в воскресенье

17:19, 4 августа 2018
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Погода в столице изменится уже в ближайшие два часа.

Киевлян предупредили об ухудшении погоды \ фото УНИАН
Киевлян предупредили об ухудшении погоды \ фото УНИАН

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о грозах на территории столицы до конца суток 4 августа и в течение 5 августа.

Метеоролог рассказала, какая погода ожидает украинцев до середины августа

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«В ближайшие два часа и до конца суток 4 августа и в течение 5 августа в столице ожидаются грозы», - говорится в сообщении.

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