Киевлян предупредили о грозах до конца суток и в воскресенье
Погода в столице изменится уже в ближайшие два часа.
В Киевской городской государственной администрации предупреждают о грозах на территории столицы до конца суток 4 августа и в течение 5 августа.
Метеоролог рассказала, какая погода ожидает украинцев до середины августа
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
«В ближайшие два часа и до конца суток 4 августа и в течение 5 августа в столице ожидаются грозы», - говорится в сообщении.
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