Киевлян предупредили о грозах до конца суток и в воскресенье

Погода в столице изменится уже в ближайшие два часа.

Киевлян предупредили об ухудшении погоды \ фото УНИАН

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о грозах на территории столицы до конца суток 4 августа и в течение 5 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«В ближайшие два часа и до конца суток 4 августа и в течение 5 августа в столице ожидаются грозы», - говорится в сообщении.