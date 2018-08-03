Метеоролог рассказала, какая погода ожидает украинцев до середины августа

Температура воздуха в Украине будет высокой, но не экстремальной.

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В первой половине августа Украину ожидает сухая погода с небольшими дождями и средней температурой 26-28 градусов, сообщила журналистам начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«До середины месяца мы будем находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, то есть антициклона, и лишь в отдельные дни будут проходить дожди, но это будут небольшие дожди в западных, северных и, возможно, в центральных областях. Юг, юго-восток и восток будут находиться в сухом состоянии», - сказала она.

Также эксперт отметила, что температура в августе будет высокой, но не экстремальной. По ее словам, согласно климатическим данным, самые высокие температуры наблюдались в конце июля - начале августа.

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«В западных областях уже 6-8 августа температура понизится до комфортных значений – 20-25, на остальных территориях – 26-28, и юг традиционно - 31-35, и такой характер погоды продержится где-то до середины месяца», - отметила Адаменко.

Что касается сдвига сезонов, то лето в Украине по климатическим показателям заканчивается в середине сентября, на юге даже в конце сентября, сказала эксперт, так как лето – это период, который ограничивается средними суточными температурами выше 15 градусов. Поэтому, по словам Адаменко, Украину ожидает еще месяц-полтора лета, которое, возможно, будет наиболее продолжительным за много лет.

Как сообщал УНИАН, аграрии южных, центральных и восточных областей в начале июня прогнозировали, что из-за засушливой погоды они могут потерять до 50% урожая зерновых.

Министерство аграрной политики и продовольствия в июне подтвердило прогноз урожая на уровне 60 млн тонн, несмотря на засушливую погоду в ряде областей Украины.