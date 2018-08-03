В Индии 60 тысяч человек пострадали из-за наводнения
Более 10 тысяч людей были эвакуированы.
Около 60 тысяч человек пострадали от наводнения в индийском штате Ассам.
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Более 10 тысяч людей были эвакуированы в 35 палаточных лагерей, передает Xinhua со ссылкой на данные правительства страны.
Наводнения затопили 168 поселений в пяти пострадавших округах: Дхемаджи, Лакхимпур, Голагхат, Сивасагар и Чарайдео. Округа Сивасагар и Голагхат больше других пострадали от наводнений.
По официальным данным, во время сезона дождей в этом году в Ассаме наводнения унесли жизни уже 38 человек.
Напомним, на французском острове Корсика три человека погибли, двое пропали без вести в результате наводнения.
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