В Индии 60 тысяч человек пострадали из-за наводнения

16:08, 3 августа 2018
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Более 10 тысяч людей были эвакуированы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Около 60 тысяч человек пострадали от наводнения в индийском штате Ассам.

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Более 10 тысяч людей были эвакуированы в 35 палаточных лагерей, передает Xinhua со ссылкой на данные правительства страны.

Наводнения затопили 168 поселений в пяти пострадавших округах: Дхемаджи, Лакхимпур, Голагхат, Сивасагар и Чарайдео. Округа Сивасагар и Голагхат больше других пострадали от наводнений.

По официальным данным, во время сезона дождей в этом году в Ассаме наводнения унесли жизни уже 38 человек.

Напомним, на французском острове Корсика три человека погибли, двое пропали без вести в результате наводнения.

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