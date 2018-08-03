Аномальная жара в Европе: в Финляндии сеть супермаркетов предложила людям переночевать в прохладе

15:11, 3 августа 2018
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В Финляндии у немногих людей есть кондиционеры в квартирах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сеть супермаркетов в Финляндии пригласила клиентов переночевать в кондиционированном магазине в Хельсинки из-за жаркой погоды, которая установилась в Европе.

Испания и Португалия страдают от аномальной жары

На странице супермаркета в Facebook сообщили, что клиенты магазина могут остаться на ночь, а также поужинать и позавтракать, сообщает AP

Операционный менеджер Марика Линдфорс рассказала, что идея такого ночлега появилась у нее после того, как клиенты "полушутя сказали, что было бы здорово поспать в прохладном супермаркете".

Линдфорс добавила: "Мы всегда стараемся отвечать на отзывы клиентов, почему бы и не в такой ситуации?".

Отмечается, что в Финляндии квартиры и дома построены с учетом холодной погоды и сырости, типичными для скандинавского региона, но у немногих людей есть кондиционер.

Напомним, из-за аномальной жары, которая продолжается несколько недель, самая крупная река Германии Рейн сильно обмелела.

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