В Германии из-за жары пересыхают реки
Уровень воды в реке Эльба местами опустился до 54 см.
Из-за аномальной жары, которая продолжается несколько недель, самая крупная река Германии Рейн сильно обмелела.
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За последние месяцы дожди шли всего несколько раз. Обмеление рек сказывается на водных перевозках, но больше всего страдает речная флора и фауна, сообщает Euronews.
"Если в ближайшее время погода будет такой же, как и в последние месяцы, то уровень воды в Рейне опустится еще больше, а температура воды только поднимется. Большинство живых организмов просто вымрут, в Рейне будет много мертвой рыбы и других существ, например моллюсков. Как только пройдет дождь, они смогут заново поселиться в воде. Но в настоящий момент для существ, живущих в Рейне, это абсолютная катастрофа", - заявил эксперт агентства по охране окружающей среды Bund Холгер Стихт.
В то же время уровень воды в реке Эльба местами опустился до 54 см, а в некоторых районах ширина ее русла и вовсе сократилась на несколько метров. Одако в ближайшие дни в Дрездене синоптики прогнозируют дожди и снижение температуры.
Напомним, в Испании и Португалии столбики термометров поднялись до 40°, синоптики обещают продолжение повышения температуры.
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