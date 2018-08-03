В Германии из-за жары пересыхают реки

14:04, 3 августа 2018
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Уровень воды в реке Эльба местами опустился до 54 см.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за аномальной жары, которая продолжается несколько недель, самая крупная река Германии Рейн сильно обмелела.

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За последние месяцы дожди шли всего несколько раз. Обмеление рек сказывается на водных перевозках, но больше всего страдает речная флора и фауна, сообщает Euronews.

"Если в ближайшее время погода будет такой же, как и в последние месяцы, то уровень воды в Рейне опустится еще больше, а температура воды только поднимется. Большинство живых организмов просто вымрут, в Рейне будет много мертвой рыбы и других существ, например моллюсков. Как только пройдет дождь, они смогут заново поселиться в воде. Но в настоящий момент для существ, живущих в Рейне, это абсолютная катастрофа", - заявил эксперт агентства по охране окружающей среды Bund Холгер Стихт.

В то же время уровень воды в реке Эльба местами опустился до 54 см, а в некоторых районах ширина ее русла и вовсе сократилась на несколько метров. Одако в ближайшие дни в Дрездене синоптики прогнозируют дожди и снижение температуры.

Напомним, в Испании и Португалии столбики термометров поднялись до 40°, синоптики обещают продолжение повышения температуры.

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