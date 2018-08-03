Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)
Местами до +32°.
На выходных в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +30°. В воскресенье дождь с грозой, +20°...+29°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +32° (карта)
Во Львове завтра солнечно, ночью +19°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, +17°…+27°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +28°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +28°, без осадков.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +18°...+29°. В воскресенье до +29°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +20°...+33°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье +20°...+30°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +20°...+29°.
В Симферополе завтра без осадков, +17°...+30°. В воскресенье +16°...+31°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +20°...+31°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье переменная облачность, ночью +12°, днем +24°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +16°, днем до +30°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +30°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра переменная облачность, +28°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +16° …+29°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +31°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +20° …+32°.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +16°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+29°... +17°
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Житомир+29°... +17°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+29°... +19°
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Кировоград+29°... +17°
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Луганск+30°... +18°
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Луцк+28°... +17°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+28°... +17°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +18°
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Тернополь+28°... +15°
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Харьков+30°... +19°
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Херсон+31°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+27°... +17°