Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

Местами до +32°.

На выходных в Украине будет жарко / УНИАН

На выходных в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +30°. В воскресенье дождь с грозой, +20°...+29°.

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Во Львове завтра солнечно, ночью +19°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, +17°…+27°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +28°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +28°, без осадков.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +18°...+29°. В воскресенье до +29°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +20°...+33°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье +20°...+30°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 4 августа / УНИАН

Прогноз на 5 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +20°...+29°.

В Симферополе завтра без осадков, +17°...+30°. В воскресенье +16°...+31°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +20°...+31°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье переменная облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +16°, днем до +30°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +30°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра переменная облачность, +28°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +16° …+29°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +31°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +20° …+32°.

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