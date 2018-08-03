Тайфун "Джондари" обрушился на побережье Китая

10:41, 3 августа 2018
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Сила ветра достигает 9 баллов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тайфун "Джондари",  который стал 12-ым в этом году, вышел на сушу в городе Шанхай на востоке Китая.

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Максимальная сила ветра вблизи центра депрессии составляла 9 баллов (23 метра в секунду), передает Синьхуа со ссылкой на  Центральную метеорологическую станцию Китая.

Напомним, из-за сильных ливней, вызванных тропическим циклоном, на Филиппинах погибли пять человек, 720 тысяч пострадали. Люди погибли в провинциях Горная, Восточный Негрос, Антике и Западный Негрос. 

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