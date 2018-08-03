Тайфун "Джондари" обрушился на побережье Китая
Сила ветра достигает 9 баллов.
Тайфун "Джондари", который стал 12-ым в этом году, вышел на сушу в городе Шанхай на востоке Китая.
На Прикарпатье ливни размыли дороги и повредили мосты (видео)
Максимальная сила ветра вблизи центра депрессии составляла 9 баллов (23 метра в секунду), передает Синьхуа со ссылкой на Центральную метеорологическую станцию Китая.
Напомним, из-за сильных ливней, вызванных тропическим циклоном, на Филиппинах погибли пять человек, 720 тысяч пострадали. Люди погибли в провинциях Горная, Восточный Негрос, Антике и Западный Негрос.
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