Европу в ближайшие дни ожидает экстремальная жара до +47°

В Португалии, Испании и Греции температура воздуха достигнет отметки +47°.

Синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура превысит +48° / фото УНИАН

Европейские страны в ближайшие дни ожидает экстремальная жара в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47°.

Об этом сообщает BBC. Сообщается, что в связи с поступлением горячего воздуха из Африки постоянно растет температура воздуха в Испании и Португалии. Согласно текущему прогнозу, сегодня и завтра в южной части обеих стран ожидается до +47°, что практически максимально приближается к абсолютным температурным рекордам - +47,4° в Португалии и +47,3° в Испании.

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Отмечается, что Италия объявила об экстремальной жаре в центре и севере страны, в том числе Риме, Флоренции и Венеции.

Кроме того, синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура превысит 48°, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.

Ранее сообщалось, что изменение климата в нынешнем столетии в разы увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах.