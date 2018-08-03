Европу в ближайшие дни ожидает экстремальная жара до +47°
В Португалии, Испании и Греции температура воздуха достигнет отметки +47°.
Европейские страны в ближайшие дни ожидает экстремальная жара в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47°.
Об этом сообщает BBC. Сообщается, что в связи с поступлением горячего воздуха из Африки постоянно растет температура воздуха в Испании и Португалии. Согласно текущему прогнозу, сегодня и завтра в южной части обеих стран ожидается до +47°, что практически максимально приближается к абсолютным температурным рекордам - +47,4° в Португалии и +47,3° в Испании.
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Отмечается, что Италия объявила об экстремальной жаре в центре и севере страны, в том числе Риме, Флоренции и Венеции.
Кроме того, синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура превысит 48°, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.
Ранее сообщалось, что изменение климата в нынешнем столетии в разы увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах.
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