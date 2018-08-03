Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 3 августа, в восточных областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"3 августа в восточных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, Прикарпатье снова накрыли дожди: осадки подтопили дворы, дома, огороды и дороги. За сутки там выпала почти месячная норма осадков.