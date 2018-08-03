В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°

Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в Киеве без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер северный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:26, а зайдет в 20:41.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 августа, в Украине без осадков, на юге до +32°.

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