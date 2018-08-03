В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°

08:30, 3 августа 2018
16
0

Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в Киеве без осадков, температура до +29°.

На Прикарпатье ливни размыли дороги и повредили мосты (видео)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер северный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:26, а зайдет в 20:41.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 августа, в Украине без осадков, на юге до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня без осадков, температура до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +32° (карта)
Украинцев предупредили о возможном нашествии шаровых молний в августе (видео) Украинцев предупредили о возможном нашествии шаровых молний в августе (видео)
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +32° (видеопрогноз)
На Корсике три человека погибли в результате наводнения На Корсике три человека погибли в результате наводнения
Испания и Португалия страдают от аномальной жары Испания и Португалия страдают от аномальной жары
В Южной Корее из-за жары погибли 29 человек В Южной Корее из-за жары погибли 29 человек
В Киеве завтра без осадков, днем до +27° В Киеве завтра без осадков, днем до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
96 %
756 мм
4.1 м/с
98 %
Лента новостей