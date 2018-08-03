В Украине сегодня без осадков, температура до +32° (карта)

По всей стране будет жарко.

Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 августа, в Украине без осадков, на юге до +32°.

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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.

Прогноз на 3 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

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