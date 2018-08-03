Украинцев предупредили о возможном нашествии шаровых молний в августе (видео)

Нашествие окончательно неизученного природного явления связывают с изменениями в атмосфере.

Шаровые молнии могут быть непредсказуемыми / Кадр из видео ТСН

В первой половине августа они могут накрыть юг и восток Украины. Об этом стали писать англоязычные сайты. Нашествие окончательно неизученного природного явления связывают с изменениями в атмосфере. В сюжете ТСН рассказывается, как уберечься от молний.

Как сообщал УНИАН, 1 августа на Львовщине молния убила мужчину.