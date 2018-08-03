Украинцев предупредили о возможном нашествии шаровых молний в августе (видео)
Нашествие окончательно неизученного природного явления связывают с изменениями в атмосфере.
В первой половине августа они могут накрыть юг и восток Украины. Об этом стали писать англоязычные сайты. Нашествие окончательно неизученного природного явления связывают с изменениями в атмосфере. В сюжете ТСН рассказывается, как уберечься от молний.
Украинцев предупредили о возможном нашествие шаровых молний
Как сообщал УНИАН, 1 августа на Львовщине молния убила мужчину.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +16°
-
Днепр+28°... +18°
-
Донецк+30°... +16°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запорожье+29°... +19°
-
Ивано-Франковск+28°... +14°
-
Киев+29°... +19°
-
Кировоград+29°... +17°
-
Луганск+30°... +18°
-
Луцк+28°... +17°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+30°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+28°... +17°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+30°... +17°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+30°... +19°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 96 %
Давление: 757 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:11
Закат 20:19
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей