Украинцев предупредили о возможном нашествии шаровых молний в августе (видео)

06:22, 3 августа 2018
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Нашествие окончательно неизученного природного явления связывают с изменениями в атмосфере.

Шаровые молнии могут быть непредсказуемыми / Кадр из видео ТСН
Шаровые молнии могут быть непредсказуемыми / Кадр из видео ТСН

В первой половине августа они могут накрыть юг и восток Украины. Об этом стали писать англоязычные сайты. Нашествие окончательно неизученного природного явления связывают с изменениями в атмосфере. В сюжете ТСН рассказывается, как уберечься от молний.

Как сообщал УНИАН, 1 августа на Львовщине молния убила мужчину.

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