В Киеве завтра без осадков, температура до +29°

17:00, 2 августа 2018
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Завтра в столице практически безоблачно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в Киеве без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер северный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:26, а зайдет в 20:41.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 августа, в Украине без осадков, на юге до +32°.

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