В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в столице практически безоблачно.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в Киеве без осадков, температура до +29°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер северный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:26, а зайдет в 20:41.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 августа, в Украине без осадков, на юге до +32°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+29°... +17°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+28°... +16°
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Киев+29°... +19°
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Кировоград+28°... +17°
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Луганск+28°... +17°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+31°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+31°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 90 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 85 %
Восход: 06:11
Закат 20:20
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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