Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +32° (видеопрогноз)

16:30, 2 августа 2018
20
0

По всей стране будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 августа, в Украине без осадков, на юге до +32°.

На Прикарпатье ливни размыли дороги и повредили мосты (видео)

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°. 

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Прикарпатье ливни размыли дороги и повредили мосты (видео) На Прикарпатье ливни размыли дороги и повредили мосты (видео)
В четырех областях Украины сохраняется пожарная опасность В четырех областях Украины сохраняется пожарная опасность
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +27° Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +27°
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем до +27° В Киеве завтра без осадков, днем до +27°
В Японии за три месяца от жары погибли 125 человек В Японии за три месяца от жары погибли 125 человек
Ливень затопил центр и спальные районы Львова (видео) Ливень затопил центр и спальные районы Львова (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
90 %
755 мм
3.1 м/с
85 %
Лента новостей