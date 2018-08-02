На Прикарпатье ливни размыли дороги и повредили мосты (видео)
Местные говорят, что урожая в этом году не будет.
Прикарпатье снова накрыли дожди: осадки подтопили дворы, дома, огороды и дороги.
В четырех областях Украины сохраняется пожарная опасность
За сутки там выпала почти месячная норма осадков, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что люди не успевают считать убытки. Урожая, говорят, в этом году у них вообще не будет.
На Прикарпатье дождем размыло дороги и повредило мосты
Напомним, в течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+29°... +18°
-
Донецк+29°... +17°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+28°... +16°
-
Киев+29°... +19°
-
Кировоград+28°... +17°
-
Луганск+28°... +17°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+31°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+29°... +18°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+31°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+29°... +19°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +15°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 90 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 85 %
Восход: 06:11
Закат 20:20
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей