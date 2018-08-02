На Прикарпатье ливни размыли дороги и повредили мосты (видео)

Местные говорят, что урожая в этом году не будет.

Прикарпатье снова затопило / скриншот

Прикарпатье снова накрыли дожди: осадки подтопили дворы, дома, огороды и дороги.

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За сутки там выпала почти месячная норма осадков, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что люди не успевают считать убытки. Урожая, говорят, в этом году у них вообще не будет.

Напомним, в течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.