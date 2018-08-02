На Корсике три человека погибли в результате наводнения

Два человека спаслись.

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На французском острове Корсика три человека погибли, двое пропали без вести в результате наводнения.

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Семеро туристов попали в зону наводнения в одном из ущелий. Из всей группы спаслись только двое - отец с сыном, передает Xinhua со ссылкой на телеканал BFMTV.

Наводнение в этом районе началось в результате проливных дождей, шедших последние несколько дней.

Напомним, власти столицы Индии Нью-Дели опубликовали предупреждение о наводнении, требующее эвакуации жителей из низменных районов.