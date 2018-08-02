Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Местами возможен начальный выход воды на заводь.

На реках ожидается повышение уровней воды / украинская Wikipedia

В течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 2-5 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 08:00 1 августа. Местами возможен начальный выход воды на заводь.

Напомним, в течение 2-3 августа в четырех областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.