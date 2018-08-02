Испания и Португалия страдают от аномальной жары

Столбики термометров поднялись выше 40 градусов.

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В Испании и Португалии столбики термометров поднялись до 40°, синоптики обещают продолжение повышения температуры.

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В Португалии ожидается 45° и 44° - в Испании. Португальский институт моря и атмосферы выдал красное предупреждение для десятка районов страны, передает Euronews.

Португальский институт моря и атмосферы выдал красное предупреждение для десятка районов страны.

Причиной экстремальной жары в испанских областях Эстремадуре, Кастилье Ла Манче, Андалусии и столице Мадриде стал горячий воздух, идущий из Сахары. Люди спасаются от зноя в тенистых парках, собираются у фонтанов, многие используют небольшие ручные вентиляторы на батарейках.

Напомним, с 20 мая по 31 июня в Южной Корее из-за жаркой погоды погибли 29 человек.