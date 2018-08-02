Испания и Португалия страдают от аномальной жары
Столбики термометров поднялись выше 40 градусов.
В Испании и Португалии столбики термометров поднялись до 40°, синоптики обещают продолжение повышения температуры.
В Японии за три месяца от жары погибли 125 человек
В Португалии ожидается 45° и 44° - в Испании. Португальский институт моря и атмосферы выдал красное предупреждение для десятка районов страны, передает Euronews.
Португальский институт моря и атмосферы выдал красное предупреждение для десятка районов страны.
Причиной экстремальной жары в испанских областях Эстремадуре, Кастилье Ла Манче, Андалусии и столице Мадриде стал горячий воздух, идущий из Сахары. Люди спасаются от зноя в тенистых парках, собираются у фонтанов, многие используют небольшие ручные вентиляторы на батарейках.
Напомним, с 20 мая по 31 июня в Южной Корее из-за жаркой погоды погибли 29 человек.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+29°... +17°
-
Донецк+30°... +17°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запорожье+30°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +15°
-
Киев+29°... +19°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+30°... +17°
-
Луцк+27°... +15°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+30°... +18°
-
Одесса+32°... +19°
-
Полтава+28°... +17°
-
Ровно+28°... +16°
-
Симферополь+31°... +18°
-
Сумы+29°... +18°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+29°... +19°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+27°... +17°