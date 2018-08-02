Испания и Португалия страдают от аномальной жары

11:46, 2 августа 2018
21
0

Столбики термометров поднялись выше 40 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Испании и Португалии столбики термометров поднялись до 40°, синоптики обещают продолжение повышения температуры.

В Японии за три месяца от жары погибли 125 человек

В Португалии ожидается 45° и 44° - в Испании. Португальский институт моря и атмосферы выдал красное предупреждение для десятка районов страны, передает Euronews.

Португальский институт моря и атмосферы выдал красное предупреждение для десятка районов страны.

Причиной экстремальной жары в испанских областях Эстремадуре, Кастилье Ла Манче, Андалусии и столице Мадриде стал горячий воздух, идущий из Сахары. Люди спасаются от зноя в тенистых парках, собираются у фонтанов, многие используют небольшие ручные вентиляторы на батарейках.

Напомним, с 20 мая по 31 июня в Южной Корее из-за жаркой погоды погибли 29 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В четырех областях Украины сохраняется пожарная опасность В четырех областях Украины сохраняется пожарная опасность
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем до +27° В Киеве завтра без осадков, днем до +27°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +31° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +31° (видеопрогноз)
В Японии за три месяца от жары погибли 125 человек В Японии за три месяца от жары погибли 125 человек
В Украине из-за непогоды обесточены 118 населенных пунктов В Украине из-за непогоды обесточены 118 населенных пунктов
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
88 %
756 мм
4.8 м/с
92 %
Лента новостей