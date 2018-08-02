В Южной Корее из-за жары погибли 29 человек

10:37, 2 августа 2018
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Во многих городах температура воздуха установила новый исторический рекорд.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

С 20 мая по 31 июня в Южной Корее из-за жаркой погоды погибли 29 человек.

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Во многих городах температура воздуха установила новый исторический рекорд. Так, в уезде Хончхон температура воздуха достигла 41 градуса по Цельсию, превысив максимальную величину, передает Синьхуа со ссылкой на метеорологов.

С 20 мая до 31 июня в стране от жары зафиксированы 2355 случаев заболевания, летом прошлого года было 1574 случая.

Напомним, в Японии с 30 апреля по 29 июля погибли 125 человек, более 57 тысяч раз местные жители опадали в реанимационные отделения больниц из-за теплового удара.

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