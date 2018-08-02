В четырех областях Украины сохраняется пожарная опасность

09:36, 2 августа 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 2-3 августа в четырех областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 2-3 августа в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в августе в Украине ожидается жаркая и сухая погода. Так, средняя месячная температура предполагается 20-25°, в горных районах 17-18°, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

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