В четырех областях Украины сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.
В течение 2-3 августа в четырех областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 2-3 августа в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в августе в Украине ожидается жаркая и сухая погода. Так, средняя месячная температура предполагается 20-25°, в горных районах 17-18°, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений.
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