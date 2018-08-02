Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +27°

Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 августа, в Киеве без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:24, а зайдет в 20:42

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.

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