Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +27°
Вечером в столице до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 августа, в Киеве без осадков, температура до +27°.
Ливень затопил центр и спальные районы Львова (видео)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:24, а зайдет в 20:42
Как сообщал УНИАН, 2 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+30°... +18°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+30°... +17°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+32°... +19°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+31°... +19°
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Сумы+29°... +18°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 88 %
Давление: 755 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 06:11
Закат 20:20
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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