В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

08:07, 2 августа 2018
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На юге до +31°.

Сегодня в Украине без осадков / mosaicon.hu
Сегодня в Украине без осадков / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.

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На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°. 

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.

Прогноз на 2 августа / УНИАН
Прогноз на 2 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит. На Ильин день и камень прозябнет. 

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