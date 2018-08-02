В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
На юге до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.
Ливень затопил центр и спальные районы Львова (видео)
На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.
В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит. На Ильин день и камень прозябнет.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+30°... +18°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+30°... +17°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+32°... +19°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+31°... +19°
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Сумы+29°... +18°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 88 %
Давление: 755 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 06:11
Закат 20:20
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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