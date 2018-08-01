Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +31° (видеопрогноз)

В Украине будет жарко.

Завтра в Украине без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.

Читайте также Ливень затопил центр и спальные районы Львова (видео)

На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит. На Ильин день и камень прозябнет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.