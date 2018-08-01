Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +31° (видеопрогноз)
В Украине будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Украине без осадков, на юге до +31°.
Ливень затопил центр и спальные районы Львова (видео)
На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.
В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит. На Ильин день и камень прозябнет.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 2 августа
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Погода в Украине
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Винница+29°... +16°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +17°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +18°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+28°... +18°
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Луганск+31°... +18°
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Луцк+29°... +18°
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Львов+29°... +18°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+29°... +20°
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Сумы+28°... +16°
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Тернополь+28°... +17°
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Харьков+28°... +18°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницкий+28°... +16°
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Черкассы+28°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+27°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 85 %
Давление: 755 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков: 90 %
Восход: 06:10
Закат 20:21
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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