В Японии за три месяца от жары погибли 125 человек

15:40, 1 августа 2018
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Тысячи человек попали в больницы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Японии с 30 апреля по 29 июля погибли 125 человек, более 57 тысяч раз местные жители опадали в реанимационные отделения больниц из-за теплового удара.

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Больше всего пострадавших было в Токио - 4648 пациентов; 4345 раз в больницу попадали жители Осаки, 4254 раза - жители префектуры Айти, передает Xinhua со ссылкой на Управление пожарной охраны Министерства по административным делам и коммункациям страны.

Ожидается,что жаркая погода продолжится, людям рекомендуют пить больше воды, не переутомляться и принимать другие меры защиты от солнца.

Напомним, в Германии из-за аномальной жары местные жители выпивают столько пива, что пивоварни испытывают существенный недостаток пивных бутылок. Даже не хватает ящиков для самой стеклотары.

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