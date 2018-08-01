Ливень затопил центр и спальные районы Львова (видео)

Из-за высокой воды почти на час остановился общественный транспорт.

Улицы Львова снова затопило / www.facebook.com/igor.zinkevych

Кратковременный ливень затопил центр и спальные районы Львова.

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Из-за дождя поплыла брусчатка и остановились трамваи. Кратковременный ливень превратил львовские улицы в реки, говорится в сюжете ТСН.

Последствия часового дождя запечатлели очевидцы. На кадрах видно, что машины по колеса в воде, едва передвигаются. Из-за высокой воды почти на час остановился общественный транспорт.

Напомним, вследствие осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 населенных пунктов в четырех областях.