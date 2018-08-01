В Украине из-за непогоды обесточены 118 населенных пунктов

На Львовщине без света остались почти 60 населенных пунктов.

В Украине продолжает бушевать непогода / ГСЧС

Вследствие осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 населенных пунктов в четырех областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, во Львовской области без света остались 59 н.п., Тернопольской – 28 н.п., Волынской – 22 н.п. и Черновицкой – 9 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 1 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.