В Украине из-за непогоды обесточены 118 населенных пунктов

13:06, 1 августа 2018
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На Львовщине без света остались почти 60 населенных пунктов.

В Украине продолжает бушевать непогода / ГСЧС
В Украине продолжает бушевать непогода / ГСЧС

Вследствие осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 населенных пунктов в четырех областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, во Львовской области без света остались 59 н.п., Тернопольской – 28 н.п., Волынской – 22 н.п. и Черновицкой – 9 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 1 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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