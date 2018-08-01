В Нью-Дели эвакуировали тысячи людей из-за угрозы наводнения

Эвакуировали более трех тысяч человек.

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Власти столицы Индии Нью-Дели опубликовали предупреждение о наводнении, требующее эвакуации жителей из низменных районов.

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Уровень воды в реке Ямуна достиг 205,53 м, превысив опасный уровень. Поверхность реки уже почти равна высоте железнодорожного моста, что привело к отмене 27 рейсов поездов и изменениям нескольких маршрутов, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

На прошлой неделе ливни в Нью-Дели ускорили подъем горизонта воды реки Ямуна. Открытие шлюза плотины, находящейся в штате Харьяна в 240 км от столицы Индии, привело к сбросу воды и усугубило риск наводнения.

Администрация столицы установила временные палатки для эвакуированного населения, предоставив также продукты, воду и другие предметы первой необходимости. К настоящему моменту во временные лагери перемещены свыше 3 тыс. человек.

Напомним, 23 человека стали жертвами схода оползня в штате Качин на севере Мьянмы. Всего пропавшими без вести числились 27 человек.