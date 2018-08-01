Сухая погода и жара: Укргидрометцентр дал прогноз на август

Средняя месячная температура августа составит 20-25°.

В конце августа в Украине вероятны заморозки / moldova24.net

В августе в Украине ожидается жаркая и сухая погода.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра на месяц.

Так, средняя месячная температура предполагается 20-25°, в горных районах 17-18°, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм, что в большинстве западных областей и на юге страны в пределах нормы, а для остальной территории меньше средних многолетних значений.

Напомним, 1 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.