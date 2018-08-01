Сухая погода и жара: Укргидрометцентр дал прогноз на август

10:44, 1 августа 2018
257
0

Средняя месячная температура августа составит 20-25°.

В конце августа в Украине вероятны заморозки / moldova24.net
В конце августа в Украине вероятны заморозки / moldova24.net

В августе в Украине ожидается жаркая и сухая погода.

Первый день августа в Украине будет жарким (карта)

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра на месяц.

Так, средняя месячная температура предполагается 20-25°, в горных районах 17-18°, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм, что в большинстве западных областей и на юге страны в пределах нормы, а для остальной территории меньше средних многолетних значений.

Напомним, 1 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины
Первый день августа в Украине будет жарким (карта) Первый день августа в Украине будет жарким (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°
Как спастись от жары дома и на работе: советы (видео) Как спастись от жары дома и на работе: советы (видео)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках
В Лаосе 11 человек погибли в результате обрушения дамбы В Лаосе 11 человек погибли в результате обрушения дамбы
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до восьми человек Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до восьми человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
86 %
754 мм
4.9 м/с
82 %
Лента новостей