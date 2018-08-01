Под Одессой от удара молнии погиб парень, еще один в реанимации

Это произошло в селе Алексеевка, когда два парня шли по полю в соседнее село.

Молния ударила парней, когда они шли по полю \ Фото: УНИАН

Под Одессой во время непогоды молния попала в двух молодых парней.

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Несчастье произошло в селе Алексеевка, когда два парня шли по полю в соседнее село.

По дороге приятели слушали музыку по мобильному телефону в наушниках. Внезапно начавшаяся гроза не напугала их, передает od.vgorode.ua.

Буквально через пятнадцать минут после начала грозы молния поразила одного из молодых людей. Его товарищу досталось меньше – только отбросило в сторону, лишив сознания. Пораженных молнией нашли односельчане.

Один из парней погиб, второй сейчас в реанимации.