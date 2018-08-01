Под Одессой от удара молнии погиб парень, еще один в реанимации
Это произошло в селе Алексеевка, когда два парня шли по полю в соседнее село.
Под Одессой во время непогоды молния попала в двух молодых парней.
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Несчастье произошло в селе Алексеевка, когда два парня шли по полю в соседнее село.
По дороге приятели слушали музыку по мобильному телефону в наушниках. Внезапно начавшаяся гроза не напугала их, передает od.vgorode.ua.
Буквально через пятнадцать минут после начала грозы молния поразила одного из молодых людей. Его товарищу досталось меньше – только отбросило в сторону, лишив сознания. Пораженных молнией нашли односельчане.
Один из парней погиб, второй сейчас в реанимации.
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