Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины

09:35, 1 августа 2018
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Местами ожидается град.

На западе Украины ожидаются грозы / фото УНИАН
На западе Украины ожидаются грозы / фото УНИАН

В среду, 1 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Первый день августа в Украине будет жарким (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 1 августа в западных областях грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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