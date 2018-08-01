Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины

Местами ожидается град.

На западе Украины ожидаются грозы / фото УНИАН

В среду, 1 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 1 августа в западных областях грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.