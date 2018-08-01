В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:44.
Как сообщал УНИАН, в среду, 1 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +33°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +16°
-
Днепр+27°... +18°
-
Донецк+30°... +17°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +19°
-
Ивано-Франковск+27°... +17°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+31°... +17°
-
Луцк+28°... +18°
-
Львов+29°... +18°
-
Николаев+29°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+29°... +17°
-
Симферополь+29°... +19°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+28°... +16°
-
Харьков+27°... +18°
-
Херсон+31°... +18°
-
Хмельницкий+28°... +17°
-
Черкассы+28°... +18°
-
Чернигов+26°... +16°
-
Черновцы+27°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 86 %
Давление: 754 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков: 82 %
Восход: 06:10
Закат 20:21
Видимость: 9.7 км
Фаза луны:
Лента новостей