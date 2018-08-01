В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +27°

08:30, 1 августа 2018
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:44.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +33°.

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