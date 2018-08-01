Первый день августа в Украине будет жарким (карта)

08:07, 1 августа 2018
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На юге до +33°.

Сегодня в Украине будет жарко / focus.ua
Сегодня в Украине будет жарко / focus.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +33°.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках

На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.

Прогноз на 1 августа / УНИАН
Прогноз на 1 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь — осень будет мокрая и сырая. 

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