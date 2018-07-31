Как спастись от жары дома и на работе: советы (видео)

Проливные дожди в Украине сменила жара.

Высокая температура воздуха является большим стрессом для организма человека. Поэтому предлагаем несколько простых советов, как спастись от жары.

Медики советуют пить как можно больше воды – желательно в 2 раза больше, чем обычно. Следует исключить из рациона кофе, алкоголь и сладкие газированные напитки. Они увеличивают и без того большую нагрузку на сердце.

В жару стоит есть больше зелени, овощей, фруктов, ягод. Желательно не употреблять жареную, жирную и соленую пищу, при переваривании она поднимает температуру тела.

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Одежду лучше выбрать светлую, из хлопка, льна или шелка. Также эксперты советуют минимизировать использование косметики и духов. В помещении от жары помогут растения, ведь они увлажняют воздух.

Если вы не можете уснуть из-за жары, поможет простой лайфхак. Необходимо охладить постельное белье из натуральной ткани в морозилке.

Отметим, в августе синоптики обещают в Украине жару и ливни, как в тропиках.