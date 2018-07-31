Как спастись от жары дома и на работе: советы (видео)
Проливные дожди в Украине сменила жара.
Высокая температура воздуха является большим стрессом для организма человека. Поэтому предлагаем несколько простых советов, как спастись от жары.
Медики советуют пить как можно больше воды – желательно в 2 раза больше, чем обычно. Следует исключить из рациона кофе, алкоголь и сладкие газированные напитки. Они увеличивают и без того большую нагрузку на сердце.
В жару стоит есть больше зелени, овощей, фруктов, ягод. Желательно не употреблять жареную, жирную и соленую пищу, при переваривании она поднимает температуру тела.
Температурные "качели" с дождями: синоптик рассказал о погоде в августе (видео)
Одежду лучше выбрать светлую, из хлопка, льна или шелка. Также эксперты советуют минимизировать использование косметики и духов. В помещении от жары помогут растения, ведь они увлажняют воздух.
Если вы не можете уснуть из-за жары, поможет простой лайфхак. Необходимо охладить постельное белье из натуральной ткани в морозилке.
Отметим, в августе синоптики обещают в Украине жару и ливни, как в тропиках.
Погода в Украине
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Винница+31°... +20°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+31°... +20°
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Запорожье+32°... +19°
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Ивано-Франковск+26°... +17°
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Киев+31°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+28°... +18°
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Луцк+30°... +20°
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Львов+29°... +19°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +22°
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Полтава+30°... +17°
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Ровно+31°... +19°
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Симферополь+31°... +21°
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Сумы+29°... +16°
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Тернополь+29°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницкий+29°... +19°
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Черкассы+31°... +19°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+28°... +19°