В Киеве завтра без осадков, температура до +27°
Завтра в столице будет облачно с прояснениями.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:44.
Как сообщал УНИАН, в среду, 1 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +33°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+31°... +20°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+31°... +20°
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Запорожье+32°... +19°
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Ивано-Франковск+26°... +17°
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Киев+31°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+28°... +18°
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Луцк+30°... +20°
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Львов+29°... +19°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +22°
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Полтава+30°... +17°
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Ровно+31°... +19°
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Симферополь+31°... +21°
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Сумы+29°... +16°
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Тернополь+29°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницкий+29°... +19°
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Черкассы+31°... +19°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+28°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 89 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 77 %
Восход: 06:09
Закат 20:22
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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