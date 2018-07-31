В Киеве завтра без осадков, температура до +27°

Завтра в столице будет облачно с прояснениями.

Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:44.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +33°.

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