В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На юге до +33°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +33°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках
На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +29°.
В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь — осень будет мокрая и сырая.
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Погода в Украине
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Винница+31°... +20°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+31°... +20°
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Запорожье+32°... +19°
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Ивано-Франковск+26°... +17°
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Киев+31°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+28°... +18°
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Луцк+30°... +20°
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Львов+29°... +19°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +22°
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Полтава+30°... +17°
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Ровно+31°... +19°
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Симферополь+31°... +21°
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Сумы+29°... +16°
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Тернополь+29°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницкий+29°... +19°
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Черкассы+31°... +19°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+28°... +19°