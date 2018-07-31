Из района вулкана в Индонезии спасли более 500 туристов

Туристы оказались в ловушке оползней.

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Более 500 туристов были спасены из района индонезийского вулкана после того, как они оказались в ловушке оползней, вызванных землетрясением.

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Об этом сообщил во вторник представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Xinhua.

Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло на острове Ломбок 29 июля, вызвав оползни на вулкане Ринджани.

Напомним, в Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян, в районе зафиксировали сейсмическую активность.