Из района вулкана в Индонезии спасли более 500 туристов
Туристы оказались в ловушке оползней.
Более 500 туристов были спасены из района индонезийского вулкана после того, как они оказались в ловушке оползней, вызванных землетрясением.
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Об этом сообщил во вторник представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Xinhua.
Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло на острове Ломбок 29 июля, вызвав оползни на вулкане Ринджани.
Напомним, в Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян, в районе зафиксировали сейсмическую активность.
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