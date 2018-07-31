Из района вулкана в Индонезии спасли более 500 туристов

15:29, 31 июля 2018
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Туристы оказались в ловушке оползней.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Более 500 туристов были спасены из района индонезийского вулкана после того, как они оказались в ловушке оползней, вызванных землетрясением.

В Индонезии произошло мощное землетрясение

Об этом сообщил во вторник представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Xinhua

Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло на острове Ломбок 29 июля, вызвав оползни на вулкане Ринджани.

Напомним, в Чили активизировался вулкан Невадос-де-Чильян, в районе зафиксировали сейсмическую активность.

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