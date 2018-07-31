Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках
В горах существует угроза образования локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.
В течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 31 июля-1 августа на реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета ожидается подъем уровней на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. На реках бассейна Днестра возможен начальный выход воды на заводь.
Также в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.
Напомним, в течение 30-31 июля в Украине в результате осложнения погодных условиях (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено 143 населенных пункта в шести областях.
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