Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках

В горах существует угроза образования локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

В течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 31 июля-1 августа на реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета ожидается подъем уровней на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. На реках бассейна Днестра возможен начальный выход воды на заводь.

Также в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

Напомним, в течение 30-31 июля в Украине в результате осложнения погодных условиях (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено 143 населенных пункта в шести областях.