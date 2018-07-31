В Лаосе 11 человек погибли в результате обрушения дамбы

12:54, 31 июля 2018
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120 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Число погибших в результате обрушения дамбы в Лаосе возросло до 11 человек. 120 все еще числятся пропавшими без вести.

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Об этом передает Синьхуа со ссылкой на штаб спасателей.

Прорыв плотины на юге Лаоса произошел вечером 23 июля, вода затопила большое число деревень в районе Санамсай провинции Аттапы, нанеся колоссальный ущерб. 

Ранее сообщалось, что недостроенная дамба стоимостью в 1 млрд долларов была частью крупного энергетического проекта, который, по замыслу правительства, должен превратить Лаос в "батарею Азии".

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